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Украина заявила, что обмен телами погибших перенесли на следующую неделю

Представитель украинского Координационного центра Петр Яценко сказал, что обмен пленными и телами бойцов с российской стороной был перенесен на следующую неделю, сообщает украинское издание «Страна».

Как пишет BBC, по словам Яценко, подготовка к обмену в стране еще идет. В частности, речь идет о тяжелобольных и тяжелораненых, молодых людях, возвращении тел погибших.

Ранее глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов, а также обмен военнопленными. Рефрижераторы с телами украинцев сейчас находятся в Брянской области.

Как добавил представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин, Киев не подтвердил проведение обмена телами погибших бойцов в субботу.