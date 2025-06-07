Генерал-лейтенант Зорин: Украина не подтвердила обмен телами погибших в субботу

Как рассказал представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, украинская сторона не подтвердила проведение обмена телами погибших бойцов в субботу и перенесла его на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС .

Он уточнил, что колонна с 1212 телами солдат ВСУ уже прибыла в район обмена. Всего планируется к обмену свыше 6 тыс. тел.

Как подчеркнул военный, РФ полностью готова к выполнению достигнутых в Турции договоренностей, передаче тел и обмену.

Ранее помощник президента РФ и глава делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно для России перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов ВСУ, а также обмен военнопленными. При этом рефрижераторы с телами солдат ВСУ на обмен находятся в Брянской области.