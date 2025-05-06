Американский журналист Томас Фази считает, что угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес РФ на День Победы говорят о подсознательной воле к смерти, сообщает Газета.ru .

«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — уточнил он в своем посте в соцсети Х.

В апреле Зеленский намекнул на возможность ударов по Москве 9 мая. Он добавил, что РФ должна переживать из-за конфликта с Украиной.

После этого президент Украины отказался от предложения лидера РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на День Победы. Также он пригрозил иностранным лидерам из-за желания посетить Москву 9 Мая.