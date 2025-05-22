Жители Раменского заявили о взрывах в небе
«ОМ»: в Раменском заявили о взрывах в небе
Жители подмосковного Раменского заявили о звуках взрывов в небе над городом, сообщает «Осторожно, Москва». По словам горожан, они услышали два громких взрыва подряд.
Предположительно, в городе могут работать системы противовоздушной обороны (ПВО), которые отражают атаку украинских БПЛА. Информации о разрушениях и наличии пострадавших не приводилось.
Тем временем один из беспилотников, предварительно, сбили в небе над Коломной. О разрушениях не сообщалось.
Российские военные продолжают уничтожать дроны, пытающиеся атаковать Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за минувшую ночь ПВО пресекла несколько волн атак беспилотников на город.