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Еще три беспилотника ВСУ ликвидировали под Москвой

Ликвидировано еще три беспилотника ВСУ, которые летели на мегаполис.

Ранее столичный градоначальник говорил. что утром в четверг на подлете к городу были сбиты два БПЛА. Всего в Московском регионе минувшей ночью было несколько волн атак дронов ВСУ.

За ночь ПВО сбила 105 дронов противника самолетного типа. Из них 35 — над Московским регионом.