Еще три беспилотника ВСУ ликвидировали под Москвой
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Российские системы ПВО продолжают отражать атаки дронов противника на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ликвидировано еще три беспилотника ВСУ, которые летели на мегаполис.
Ранее столичный градоначальник говорил. что утром в четверг на подлете к городу были сбиты два БПЛА. Всего в Московском регионе минувшей ночью было несколько волн атак дронов ВСУ.
За ночь ПВО сбила 105 дронов противника самолетного типа. Из них 35 — над Московским регионом.