Жители Орехово-Зуевского округа передали гуманитарную помощь бойцам спецоперации

сегодня в 16:02

В Орехово-Зуевском округе 17 февраля завершился сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации в рамках акции «Тепло для Героя», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники проекта «Активное долголетие» собрали более 50 коробок и пакетов с теплыми вещами, медикаментами, сладостями, предметами личной гигиены и письмами с пожеланиями. Весь груз передали в местный штаб партии «Единая Россия». При содействии Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа посылки отправят бойцам на передовую.

Машины с гуманитарной помощью направляются в разные регионы проведения спецоперации, включая Белгородское, Курское и Донецкое направления. Клубы «Активного долголетия» регулярно поддерживают военнослужащих: изготавливают окопные свечи, шьют одежду и предметы быта.

Ранее в округе в ходе акции «Наша поддержка – ваша сила» собрали более 3 тонн гуманитарной помощи для бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.