Жителей Казани призвали не публиковать в Сети фото и видео прилетов дронов

Казанские власти призвали горожан не размещать в интернете фотографии и видео прилетов беспилотников. Они помогают сориентироваться на местности, сообщает пресс-служба мэрии.

Там также подчеркнули, что ни в коем случае нельзя идти туда, откуда был слышен хлопок, где, по информации СМИ и каналов, были прилеты дронов.

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, а еще одеться и спуститься на нижние этажи высотного дома или в сторону подвалов.

Утром в субботу дроны ВСУ прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. Начался пожар, повреждены квартиры. Также украинские беспилотники типа «Лютый» попали еще в два дома: 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин.

Жителей 37-этажного ЖК «Лазурные небеса» эвакуировали в школу. Также в Казани началась эвакуация техникумов и школ.

По данным властей региона, погибших и пострадавших в результате нападения нет.