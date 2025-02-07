Зарайск поддерживает солдат: в зарайской школе прошла Всероссийская акция «Письмо солдату»

Учащиеся 2 класса МАОУ «Средняя школа № 1 имени В. Н. Леонова» встретились с руководителем штаба комитета семей воинов Отечества муниципального округа Зарайск — Минаевым Михаилом Андреевичем. Ребята написали письма и нарисовали рисунки для оформления окопных свечей для наших солдат, которые выполняют свой военный и гражданский долг, принимая участие в специальной военной операции на территории Украины. Эта традиция берёт свое начало ещё с Великой Отечественной войны, когда письмо было радостной весточкой для солдата и придавало ему сил.

«Каждый человек, покидая родные места и теплый дом, с нетерпением ждет весточки от близких. Особенно приятно получить письмо на передовой, где жизнь и смерть часто идут рядом. Там, за линией фронта, не имеет значения, от кого это письмо — от родных по крови или от близких по духу. Важно, что в нем содержатся добрые слова, детские рисунки, пожелания здоровья и Победы — весточка из мирной жизни, которая согревает душу», — отметили сотрудники ДК имени В. Н. Леонова.

В этом году планируем проведение расширенных выездных заседаний, следующее из которых пройдет в марте текущего года в Пущино. — отметил Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.