ВСУ ударили авиабомбами по соцобъекту в Белгородской области, есть раненые

Гладков: двое мужчин пострадали при атаке ВСУ авиабомбами на село Доброе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгородской области с применением двух управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Целью атаки стал социальный объект в селе Доброе Грайворонского городского округа. В результате происшествия здание получило частичные разрушения.

По предварительным данным, пострадали двое мужчин. У них диагностированы баротравмы, минно-взрывные травмы, а также ушибы спины и ног. Состояние раненых оценивается врачами Грайворонской центральной районной больницы как средней степени тяжести. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Для дальнейшего лечения мужчины будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики продолжают наблюдать за их состоянием. Угрозы жизни пациентов, по предварительным данным, нет. Власти региона держат ситуацию на контроле.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Уточняются подробности случившегося и точный масштаб разрушений. Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

