Украинская армия продолжает наносить удары по Белгородской области. ВСУ используют беспилотники и FPV-дроны, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Противник нанес удары по стоянкам предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа. Уничтожены шесть транспортных средств, еще три повреждены. Также грузовой автомобиль поврежден в районе хутора Лобковка.

Из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа загорелись трава и камыш. Пожар оперативно потушили. На частный дом упало взрывное устройство в селе Байцуры Борисовского района — загорелась крыша, выбиты окна.

FPV-дрон атаковал «КамАЗ» в хуторе Церковный Белгородского района. У машины повреждены рама, кузов и колеса. Стекла посыпались на коммерческом объекте и в частном доме в селе Тишанка Волоконовского района, а в селе Коновалово из-за атаки дрона поврежден объект связи, в селе Илек-Кошары Ракитянского района — транспортное средство.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал последствия удара ВСУ по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Его противник нанес ночью. После ударов газоизмерительная станция начала гореть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры России, в том числе подрыв ГИС «Суджа», показывают цену слов президента Украины Владимира Зеленского вместе с его подчиненными.