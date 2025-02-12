ВСУ потеряли более 390 бойцов за сутки боев в Курской области

ВСУ потеряли более 390 солдат за сутки боев на курском направлении. ВС РФ продолжают разгром украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Гуево, Гоголевка, Казачья Локня, Заолешенка, Куриловка, Косица, Махновка, Лебедевка, Олешня, Никольский, Свердликово, Рубанщина и Суджа. Также ВС РФ отразили три атаки украинской армии.

Авиация и артиллерия поразили ВСУ в районах Гончаровки, Викторовки, Кругленького, 1-го Княжего, Малой Локни, Локни, Махновки, Мартыновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Никольского, Черкасского Поречного, а также Басовки, Водолаги, Беловодов, Журавки, Веселовки, Юнаковки и Мирополья в Сумской области.

За сутки уничтожены два танка, в том числе немецкий Leopard, две БМП, три бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, американская САУ Paladin, пять артиллерийских орудий, четыре миномета, ЗРК «Стрела-10», станция РЭБ, немецкий мостоукладчик Biber, два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один солдат ВСУ сдался в плен.

Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла 59 940 бойцов, 361 танк, 262 БМП, 211 БТР, 1854 боевых бронированных машин, 1944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 установок РСЗО, 19 установок ЗРК, восемь ТЗМ, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, установку разминирования УР-77, два мостоукладчика, а также 10 бронированный ремонтно-эвакуационных машин.

Ранее добровольческий отряд «Тигр» нанес удар возмездия по позициям ВСУ в Курской области за гибель своего командира и вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Погибшему на СВО военнослужащему присвоили звание Героя России. Добровольческий отряд «Тигр» будет носить имя замгубернатора.