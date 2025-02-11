сегодня в 22:20

Отряд «Тигр» нанес удар возмездия по позиция ВСУ за гибель комбата Ефремова

Добровольческий отряд «Тигр» нанес удар возмездия по позициям ВСУ в Курской области за гибель своего командира и вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, сообщает «Царьград» .

«Боевая работа „Тигров“ — в память о командире и павших товарищах», — написал губернатор Приморья Олег Кожемяко, опубликовав видео с ударом возмездия в своем Telegram-канале.

Добровольческого отряда «Тигр» был сформирован летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Его возглавил вице-губернатора Приморья Сергей Ефремов, который погиб в ходе боев в курском приграничье.

Ефремов был похоронен во Владивостоке. Погибшему на СВО военнослужащему присвоили звание Героя России. Добровольческий отряд «Тигр» будет носить имя замгубернатора.