ВСУ потеряли 205 военнослужащих за сутки в Курской области

Российские войска продолжают выбивать ВСУ из Курской области. За сутки ВС РФ уничтожили на этом направлении до 205 солдат противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ лишились 3 танков, 17 автомобилей, одного БТР, 15 боевых бронемашин. В течение суток бойцы группировки «Север» нанесли поражение противнику возле 27 населенных пунктов Курской области.

Кроме того, благодаря ударам российской авиации и артиллерии противник понес потери возле 13 населенных пунктов Сумской области.

За все время боев на курском направлении потери ВСУ составили более 57 860 военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении контрнаступления ВСУ в Курской области, которое они предприняли 6 февраля. Российские бойцы нанесли огневое поражение штурмгруппам ВСУ.