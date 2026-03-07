ВСУ под Брянском дронами атаковали сразу два района

сегодня в 10:52

В Выгоничском районе в результате удара по объектам агропромышленного холдинга «Мираторг» было повреждено здание административного назначения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам Богомаза, в Брасовском районе на производственной площадке агрохолдинга «Охотно» получил повреждения складской корпус.

Жертв и пострадавших не зафиксировано. На местах работают оперативные группы и службы быстрого реагирования.

Ранее Богомаз сообщил, что за прошедшие сутки над территорией Брянской области были сбиты 29 вражеских беспилотников. В результате ликвидации дронов никто не пострадал.

