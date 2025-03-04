ВСУ атаковали Сызранский НПЗ

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ПВО отбивает атаку беспилотников на Сызранский НПЗ в Самарской области, пишет Telegram-канал Shot .

В районе местного нефтеперерабатывающего завода прозвучали взрывы, утверждает канал со ссылкой на жителей города. Предварительно, система ПВО сбила несколько воздушных целей.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. Накануне произошел пожар с одним потерпевшим на НПЗ в Уфе.