Глава Минздрава Башкирии: один человек пострадал при пожаре на НПЗ в Уфе
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При пожаре на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода пострадал один челочек, его доставили в глазной травмпункт, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавший будет проходить амбулаторное лечение.
Министр уточнил, что ночью на месте ЧП дежурили две бригады скорой помощи.
Прошлой ночью пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Ему присвоили повышенный ранг. Возгорание случилось в районе печи сжигания. Пожарные уже ликвидировали открытое горение.
Минувшей ночью в Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремели два взрыва. По словам жителей, они слышали характерный звук пролета БПЛА.