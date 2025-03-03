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Глава Минздрава Башкирии: один человек пострадал при пожаре на НПЗ в Уфе

При пожаре на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода пострадал один челочек, его доставили в глазной травмпункт, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале .

Он добавил, что пострадавший будет проходить амбулаторное лечение.

Министр уточнил, что ночью на месте ЧП дежурили две бригады скорой помощи.

Прошлой ночью пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Ему присвоили повышенный ранг. Возгорание случилось в районе печи сжигания. Пожарные уже ликвидировали открытое горение.

Минувшей ночью в Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремели два взрыва. По словам жителей, они слышали характерный звук пролета БПЛА.