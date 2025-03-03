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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе связан с технологическим процессом

Возгорание, случившееся на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, предварительно, связано с технологическим процессом, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, угрозы жителям нет. Ему присвоили повышенный ранг. Возгорание случилось в районе печи сжигания.

На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС РФ. Около горящего предприятия превышения вредных веществ не выявлено.

Пожарные локализовали огонь и потушили открытое горение.

Минувшей ночью в Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремели два взрыва. По словам жителей, они слышали характерный звук пролета БПЛА.