ВСУ атаковали нефтепровод в Ростовской области
В Ростовской области загорелся нефтепровод при атаке БПЛА
В Чертковском районе Ростовской области загорелся нефтепровод в результате атаки украинских БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Персонал предприятия эвакуирован. На месте происшествия работают экстренные службы.
Предварительно, пострадавших нет, написал глава региона в своем Telegram-канале. О возможных повреждениях на земле информации нет.
Накануне ночью силы ПВО отбили воздушную атаку на Ростовскую область. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее пожар возник на НПЗ в Уфе, пострадал один человек.