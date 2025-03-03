ВСУ атаковали нефтепровод в Ростовской области

В Ростовской области загорелся нефтепровод при атаке БПЛА

В Чертковском районе Ростовской области загорелся нефтепровод в результате атаки украинских БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Персонал предприятия эвакуирован. На месте происшествия работают экстренные службы.

Предварительно, пострадавших нет, написал глава региона в своем Telegram-канале. О возможных повреждениях на земле информации нет.

Накануне ночью силы ПВО отбили воздушную атаку на Ростовскую область. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее пожар возник на НПЗ в Уфе, пострадал один человек.