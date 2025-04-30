«Все решения Путина правильны»: Кремль назвал победу в СВО долгом россиян

Песков заявил о правильности всех решений Путина по СВО

Все решения президента России Владимира Путина касательно спецоперации на Украине являются правильными, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время просветительского марафона общества «Знание». По словам представителя Кремля, долг российского народа — победить в СВО, сообщает ТАСС .

«Все, что мы делаем: специальная военная операция, все решения Путина — это абсолютно правильно, и наш с вами долг — победить», — заявил представитель Кремля.

Песков также заявил, что Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине. По его словам, Владимир Путин принял решение о начале СВО, сделав то, что должен был.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что остановить огонь на российско-украинском фронте на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов. Таким образом он прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.

Перед этим Владимир Путин объявил перемирие на СВО в дни 80-летия Победы. Москва прекратит боевые действия с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая, однако если ВСУ нарушат режим тишины, то ВС РФ ответят противнику адекватно и эффективно.

