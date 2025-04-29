Кремль ответил Зеленскому на предложение помириться на 30 дней

Остановить огонь на российско-украинском фронте на 30 дней невозможно, если не урегулировать все нюансы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на предложение главы Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на 30 дней, сообщает РИА Новости .

«Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (России Владимир — ред.) Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — прокомментировал пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Песков также заявил, что украинские власти не отреагировали на предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы. По его словам, «пока очень трудно понять», собирается ли Киев присоединяться к временному прекращению огня.

Согласно решению Владимира Путина, Россия будет соблюдать перемирие на фронте с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.