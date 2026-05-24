сегодня в 11:34

ВС РФ поразили завод по сбору дронов-камикадзе FP-1 в Киевской области

Вооруженные силы РФ в ходе ночного массированного удара по Украине поразили завод по сбору дронов-камикадзе FP-1 в Киевской области, сообщает SHOT .

Так, при российском ударе частично уничтожен металлургический завод в городе Белая Церковь, на котором собирали беспилотники-камикадзе типа FP-1.

Помимо этого, бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение расположенным поблизости тренировочному полигону и аэродрому ВСУ, на котором базировались французские вертолеты, а также советские Ан-12 и Ил-76. Большая части авиации находилась на ремонте.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку ВС РФ на инфраструктуру Киева. Он подчеркнул, что противник своими террористическими ударами по детям в России вызвал жесткий ответ.

