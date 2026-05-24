ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине

Российские военные нанесли комбинированный удар по территории Украины, взрывы слышали в Киеве, Белой Церкви и других городах и регионах, сообщает SHOT .

Как рассказали местные СМИ и мониторинговые ресурсы, несколько серий взрывов были слышны в Киеве. Атака по столичным объектам и в области продолжалась около 5 часов. Предварительно, в результате этого урон нанесен авторемонтному заводу.

Киевские власти также отметили, что повреждения наблюдаются во всех районах столицы. Взрывы прогремели свыше чем на 40 объектах. Этот удар был одним из самых массированных по Киеву за прошлый и этот годы.

Также, по данным украинских ресурсов, ракета «Орешник» ударила по объекту в Белой Церкви. Возможно, удар пришелся по местному аэродрому. В соцсетях разместили видео полета ракеты. Но официальной информации по инциденту нет.

Взрывы гремели в Черкассах, Кировограде, Полтавской, Киевской, Сумской, Хмельницкой и других регионах страны. Еще один из ударов ВС РФ нанесли по городу Староконстантинов, где находится военный аэродром.

По предварительной информации, российские военные атаковали противника крылатыми ракетами «Калибр», Х-101, баллистическими ракетами «Искандер-М» и гиперзвуковыми «Цирконами». Всего они могли запустить около 700 дронов и 50 ракет разных типов.

