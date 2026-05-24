Надо бить еще сильнее: Медведев прокомментировал атаку ВС РФ на Киев

сегодня в 10:23

Медведев: руины и серый пепел деморализуют Киев не слабее утраты боевого знамени

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку ВС РФ на инфраструктуру Киева. Он подчеркнул, что противник своими террористическими ударами по детям в России вызвал жесткий ответ.

Как считает Медведев, Украина намеренно била по детям, ведь властям страны нужно было получить массовые прилеты по Киеву.

«Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать», — прокомментировал действия властей Украины зампред Совбеза.

При этом, по его мнению, бить по территории противника нужно.

«Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — добавил Медведев.

Ранее российские военные нанесли комбинированный удар по территории Украины, взрывы слышали в Киеве, Белой Церкви и других городах и регионах.

