сегодня в 12:28

Подразделения группировки войск «Восток» освободили очередной населенный пункт в Запорожской области. Формирования ВСУ покинули Зализничное, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Бойцы продолжают движение вглубь обороны противника. Ранее ВС РФ освободили от ВСУ Придорожное в Запорожской области.

Тем временем директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала, что в районе электростанции сложилась напряженная ситуация из-за атак украинцев, которые не прекращались.

Ранее Россия отвергла предложение о передаче ЗАЭС под 100% контроль США. Из-за статуса станции между странами появились разногласия.

