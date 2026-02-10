ВС РФ освободили Зализничное в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили очередной населенный пункт в Запорожской области. Формирования ВСУ покинули Зализничное, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Бойцы продолжают движение вглубь обороны противника. Ранее ВС РФ освободили от ВСУ Придорожное в Запорожской области.
Тем временем директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала, что в районе электростанции сложилась напряженная ситуация из-за атак украинцев, которые не прекращались.
Ранее Россия отвергла предложение о передаче ЗАЭС под 100% контроль США. Из-за статуса станции между странами появились разногласия.
