сегодня в 15:37

ВС РФ освободили от ВСУ Придорожное в Запорожской области

Бойцы российской группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Придорожное в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Благодаря освобождению села российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ.

Также ВС РФ вступили в бой с противником в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесено поражение двум механизированным, одной штурмовой бригаде, трем штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны.

В результате боев ВС РФ ликвидировали более 320 военнослужащих противника. Также украинская армия потеряла 12 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Ранее российские войска освободили от присутствия ВСУ Торецкое в Донецкой Народной Республике. Также они взяли под контроль Петровку в Запорожской области.

