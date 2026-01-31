сегодня в 12:54

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и на Запорожье

Вооруженные силы России (ВС РФ) слаженными действиями сумели освободить еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Запорожской области соответственно. Теперь позиции российской армии стали лучше в зоне соприкосновения с противником, сообщает Минобороны РФ .

Подразделения группировки войск «Центр» освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) Торецкое Донецкой Народной Республики.

А подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Запорожской области. Теперь оба перечисленных населенных пункта контролируются ВС РФ.

Ранее от присутствия ВСУ был освобожден населенный пункт Речное, который находится в Запорожской области. Поставленные цели на СВО постепенно достигаются российскими бойцами.

