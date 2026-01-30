сегодня в 13:32

Речное в Запорожской области перешло под контроль российских сил

Вооруженные силы России продолжают достигать целей СВО и продвигаются вглубь линии фронта. Так, в ходе наступательных действий им удалось освободить от присутствия ВСУ населенный пункт Речное в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

В освобождении Речного участвовали подразделения группировки войск «Днепр». Военным удалось вытеснить противника благодаря слаженности действий.

Теперь Речное находится под контролем российской армии. Освобождение населенного пункта от представителей киевского режима заняло всего сутки.

Ранее благодаря активным наступательным действиям группировки войск «Север» удалось освободить сразу два населенных пункта: Старицу в Харьковской области и Белую Березу в Сумской области. Оба населенных пункта перешли под контроль ВС РФ в течение недели.

