ВС РФ освободили Радостное в Днепропетровской области
Фото - © РИА Новости, Станислав Красильников
Бойцы группировки войск «Восток» в течение недели освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всю неделю российские солдаты пробивались вглубь обороны противника. Также они освободили населенные пункты Цегельное и Нечаевку, которые находятся в Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее ВС РФ освободили Двуречанское, Платоновку и Гай в зоне спецоперации.
20 ноября президент Владимир Путин посетил один из пунктов группировки «Запад», где заслушал доклад о текущем положении дел в зоне соприкосновения с противником. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства об успешном освобождении Купянска.
