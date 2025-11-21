Всю неделю российские солдаты пробивались вглубь обороны противника. Также они освободили населенные пункты Цегельное и Нечаевку, которые находятся в Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее ВС РФ освободили Двуречанское, Платоновку и Гай в зоне спецоперации.

20 ноября президент Владимир Путин посетил один из пунктов группировки «Запад», где заслушал доклад о текущем положении дел в зоне соприкосновения с противником. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства об успешном освобождении Купянска.

