Воробьев заявил о важности личного общения с участниками СВО и их семьями

«И причем, запрос на общение с главами. Так же, как и со мной. Когда мы регулярно встречаемся, все-таки запрос на общение, на обсуждение самых разных тем, в том числе житейских», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Глава региона попросил депутатский корпус, территориальные органы власти, глав по-прежнему обращать на это серьезное внимание.

«Ну, а мы здесь регулярно будем ставить в повестку те встречи, которые позволяют нам раскрыть какие-то системные сбои. Может быть, они касаются работы Фонда „Защитники Отечества“ или нормативных каких-то справок, документов. Может быть, они касаются психологической помощи или реабилитации», — добавил Воробьев.