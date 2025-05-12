Воробьев призвал глав округов уделять особое внимание бойцам СВО и их семьям

«На традиционном награждении, общении с семьями, с детьми, с ветеранами добровольческих подразделений и регулярных частей мы видим важность постоянного запроса, помощи, взаимодействия по самым разным направлениям. Когда-то это бытовые вопросы. Когда-то это все, что связано с необходимой поставкой гуманитарной помощи. Знаю, что главы эту работу ведут», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор также обратил внимание на то, что командам, которые занимаются этой помощью, тоже периодически нужна помощь. И об этом также необходимо знать главам муниципальных образований.

«У нас была ситуация по городскому округу Щелково. (Булгаков — ред.) Андрей Алексеевич, сразу хочу сказать слова благодарности — и вам, и команде, которая у вас занимается. Все-таки оказалось, что все то, что требовали бойцы, семьи в Щелкове, было удовлетворено», — добавил Воробьев.