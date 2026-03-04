Волонтеры из Павловского Посада оказывают помощь защитникам

3 марта в Ковригинском Доме культуры глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов совместно с председателем совета депутатов муниципалитета Романом Тикуновым встретились с настоящими героями нашего времени — активистами волонтерской организации «Ковригинские паучки».

«Это была особенная встреча, где мы выразили искреннюю благодарность и вручили заслуженные награды людям, чей труд стал примером!» — отметил Денис Олегович.

История этого удивительного движения началась после встречи жителей с Романом Игоревичем, что положило начало формированию инициативной группы. Уже 13 ноября 2025 года стартовало обучение технике плетения маскировочных сетей, а 15 ноября можно считать официальной датой рождения «Ковригинских паучков».

И вот какие впечатляющие результаты за 4 месяца:

Изготовление сетей:

В декабре 2025 года передано 25 сетей в составе крупнейшего гуманитарного конвоя в истории Павлово-Посадского округа;

По итогам февраля 2026 года общее количество изделий достигло 39 единиц.

Гуманитарный сбор:

Совместно с фондом «Защитники Отечества» собрано медикаментов на 150 000 рублей;

Продуктов питания и теплой одежды — еще на 150 000 рублей.

Особенно важно отметить, что вся деятельность ведется на собранные благотворительные средства — 356 000 рублей, которые пошли на закупку специализированных нитей, основ для сетей и спанбонда.

«Спасибо всем жителям, особенно шести женщинам — матерям и женам погибших бойцов, внесшим значительный вклад „Ковригинские паучки“ — это настоящая межпоколенческая команда: 1 руководитель и более 10 активных участников, а также 15 детей и подростков от 10 до 18 лет, которые занимаются нарезкой лент и оплеткой контуров», — сказал глава округа.

Организация стала ресурсным центром, обеспечивая материалами Крупинский филиал Павлово-Посадского техникума, студенты которого также включились в эту важную работу.

«Отдельные слова благодарности организатору — Светлане Викторовне Окуловой, всем участницам, детям и подросткам, которые вкладывают душу в это благородное дело. Ваш труд — это конкретная, осязаемая помощь тем, кто защищает нашу страну „Ковригинские паучки“ — яркий пример того, как неравнодушие отдельных людей превращается в мощное общественное движение. Горжусь, что в нашем округе есть такие люди!» — подытожил Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.