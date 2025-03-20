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Принудительная мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины — это геноцид местного населения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«„Принудительная мобилизация“ на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», — написала диппредставитель в своем Telegram-канале.

Ранее незаконную мобилизацию не признали на Украине основанием для увольнения из ВСУ, так решил Верховный суд.

Сотрудники ТЦК практически ежедневно попадают в скандалы из-за силовой мобилизации украинцев. Так, например, в Харькове военкомы на автомобиле сбили велосипедиста и задержали его. Мужчину погрузили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.