На Украине незаконную мобилизацию не признали основанием для увольнения из ВСУ

Мобилизация, проведенная с нарушениями, не является основанием для увольнения со службы в ВСУ. Такое постановление вынес Верховный суд Украины, сообщает РИА Новости .

С иском к военкомату обратился один из украинских военнослужащих. Мужчина заявил, что его мобилизовали с нарушениями. По его словам, во время призыва ему не провели медкомиссию.

Он потребовал признать решение о мобилизации противоправным и уволить его со службы.

Верховный суд Украины встал на сторону военкомата. Он постановил, что факт непрохождения медицинского обследования не является признаком непригодности мужчины к службе.

Суд решил, что даже если процедура призыва была противоправной, это никак не влияет на положение истца. Он останется на службе в ВСУ.

Ранее жителя Тернополя увезли в военкомат после вызова скорой помощи. Вместе со скорой приехали сотрудники ТЦК и полиции, которые забрали мужчину.