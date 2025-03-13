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Мужчину в Тернополе увезли в военкомат после вызова скорой помощи

Мужчину в Тернополе на Украине увезли в военкомат после того, как его жена вызвала ему скорую помощь, сообщает «Страна.ua».

Женщина обратилась к медикам, чтобы те укололи успокоительное её мужу. Вместе со скорой приехали ТЦК (территориальный центр комплектования) и сотрудники полиции, которые забрали мужчину.

«В результате скорая увезла мужчину в сопровождении автомобилей ТЦК и полиции», — говорится в сообщении.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.