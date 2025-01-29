Решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной и финансовой помощи ряду стран, в том числе и Украине, приведет к тому, что Европа не сможет долго поддерживать Киев, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Ранее Washington Post писал, что заморозка финансовой поддержки разных стран со стороны США привела к приостановке военной и экономической помощи, предоставляемой Украине.

«Такие заявления очень важны для вытрезвления умов украинских агрессоров, злоупотребляющих теми усилиями, которые в их отношении оказывают страны, так называемого просвещенного Запада. Абсолютно точно, мы знаем, и я об этом говорю уверенно, кроме официальных поставок, есть еще и не официальные. Некоторое время они будут продолжаться, складируются они в Европе», — сказал Насонов.

Он добавил, что запас европейских боеприпасов и вооружения, которое можно передать Украине, подходит к концу. Собеседник считает, что важную роль сыграют и внутренние настроения в странах Запада. Там отмечается массовое недовольство населения поддержкой Украины за счет финансового обеспечения инвалидов и пенсионеров.

«Еще „Мелкобритания“ в течение 100 лет обозначает активную помощь территории без легитимного руководителя. Надо понимать, что параллельно с этим, Европа значительно увеличит бюджеты на НАТО и в дополнение к этому надо тратится на недопонятую и ни принятую ни в Европу, ни в НАТО Украину. Бюджет уже исчерпан», — уточнил военный эксперт.

По его словам, коллективный Запад, если решит продолжить поддержку Украины, то сможет делать это очень недолго. Так как военные склады этих стран опустели. При этом в настоящее время Россия не испытывает дефицита ни в одном из видов боеприпасов, вооружения и личного состава.