Военнослужащие группы «Днепр» оборудовали подземный спортзал для тренировок

«Физическая форма должна быть на высоком уровне, так как все снаряжение, на тебе которое находится, это много килограммов, которые ты на себе переносишь», — рассказал военнослужащий с позывным «Алтай».

В спортзале созданы необходимые условия для занятий различными видами спорта. Отмечается, что военнослужащие могут тренироваться в свободное от выполнения боевых задач время.

Ранее сообщалось, что в интернете появились кадры с экшн-камеры бойца ВСУ, запечатлевшие смертельную схватку возле села Трудовое. В ходе ближнего боя украинский военнослужащий столкнулся с российским штурмовиком из Якутии, оборонявшим позиции.