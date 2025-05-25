Военнопленный: ВСУ после завершения боевых действий могут пойти на Киев

Находящийся в российском плену разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко заявил, что после завершения конфликта украинские военнослужащие намерены идти на Киев, сообщает ТАСС .

«Складывать оружие они (бойцы ВСУ-ред.) не будут. У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев», — сказал Бодейко.

При этом украинский разведчик добавил, что моральное состояние солдат ВСУ оставляет желать лучшего, их боевой настрой можно оценить на тройку.

Накануне состоялся второй обмен военными пленными между Россией и Украиной в рамках договоренности, которую удалось достичь в Стамбуле. На Родину вернулись 307 российских бойцов, которые рассказали о пытках в украинском плену.