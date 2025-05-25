Освобожденные бойцы ВС России рассказали о пытках в плену

«Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать не охота», — рассказал один из военнослужащих, освобожденный в рамках обмена с Украиной.

Еще один боец рассказал, что находился в плену около семи месяцев. По его словам, в течение этого времени он подвергался издевательствам со стороны ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что 23 мая состоялся первый обмен пленными. Накануне домой вернулись 270 военных и 170 мирных граждан из Курской области, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в российский регион летом 2024 года.

В общей сложности, на момент публикации заметки, страны обменялись пленными в количестве 747 человек. Освобожденных жителей Курской области накануне встретил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он пообещал обеспечить людей всем необходимым для жизни.