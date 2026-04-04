Названа причина, почему жители Колумбии массово становятся наемниками ВСУ. В этом виновато партнерство страны с НАТО, заявил исследователь из Университета Сан-Буэнавентура в Медельине Альфонсо Инсуасти Родригес, сообщает РИА Новости .

Эксперт подчеркнул, что в Колумбии западная структура. Именно она влияет на определенное понимание того, кто является противником страны, с которым она «должна бороться регулярными и нерегулярными методами».

Также свою роль сыграло партнерство Колумбии с НАТО. Родригес считает, что оно повлияло на формулирование местной военной доктрины по западному образцу.

«Сейчас мы обслуживаем чужую, западную логику», — сказал эксперт.

Кроме того, колумбийцы вышли на «специфические международные контакты», а в стране появились западные вербовщики, которые зазывают в ряды ВСУ.

Ранее Колумбия на фоне того, что ее граждане массово участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.

