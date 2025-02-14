Венгрия ответила, когда Россия вернется в мировую экономику

После урегулирования украинского конфликта Россия снова станет полноценным членом системы мировой экономики и европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам политика, он надеется на разрешение конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kossuth.

Орбан признался, что надеется, что президент США Дональд Трамп добьется заключения соглашения об урегулировании на Украине.

«Я думаю, что когда президент США достигнет соглашения [по Украине] за столом мирных переговоров, Россия вновь будет интегрирована в мировую экономику и европейскую систему безопасности», — сказал глава венгерского правительства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Россию в «Большой семерке». Ранее объединение было «Большой восьмеркой», но с 2014 года Москву исключили из группы.

В Кремле заявляли, что США и Россия начали подготовку к личной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. На днях лидеры созвонились и обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.