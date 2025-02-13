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Песков: РФ и США начали подготовку к встрече Путина и Трампа

Москва и Вашингтон начали сотрудничество по подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, кадры которого показал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в Telegram-канале .

Песков прокомментировал прошедший телефонный разговор между главами двух стран. По его словам, беседа прошла в конструктивном, рабочем и доброжелательном ключе.

В ходе разговора Путин и Трамп обсудили двустороннее сотрудничество РФ и США. Также они поговорили на тему урегулирования конфликта на Украине, придя к выводу, что решить украинский кризис можно посредством мирных переговоров.

Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности Москвы сесть за стол переговоров.

По итогам разговора президент РФ и американский лидер договорились провести очную встречу на высшем уровне. Помощники Трампа и Путина уже начали взаимодействовать по данному вопросу, подтвердил Песков.

«Машина помощников и ведомств уже приведена в движение», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что Путин и Трамп могут провести переговоры в Эр-Рияде. Столица Саудовской Аравии фигурировала как возможное место их личной встречи.