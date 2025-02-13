Трамп хочет вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключать Россию из G7 было ошибкой и добавил, что хотел бы, чтобы Москва вернулась в объединение, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7», - заявил Трамп.

Формат G8 существовал с 1998 до 2014 года, но затем «Большая восьмерка» трансформировалась в G7, когда участники отменили саммит в Сочи и провели встречу в Брюсселе без участия России. В настоящее время западные политики все чаще высказываются за снятие ограничительных мер в отношении России, которую исключили из объединения из-за событий вокруг Крыма.

Ранее Трамп по телефону поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран за почти полтора часа обсудили ряд важных вопросов из мировой повестки, в том числе украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. По итогу разговора Трамп и Путин договорились встретиться.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обе страны уже начали готовиться к личной встречи своих лидеров.