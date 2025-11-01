В словах главы СБУ про уничтожение «Орешника» нашли несостыковки

Если бы Украина действительно уничтожила ракетный комплекс «Орешник» в 2023 году, то она бы не молчала об этом два года и предоставила доказательства. Раз Киев этого не сделал, значит его заявления о подобных «военных успехах» являются лживыми, уверен отставной полковник, военный обозреватель издания «Газета.ru» Михаил Ходаренок.

Накануне глава СБУ Василий Малюк* докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его ведомство якобы смогло уничтожить «Орешник» и около половины зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Он утверждал, будто новейший комплекс уничтожили на полигоне Капустин Яр в 2023 года, но никаких доказательств своим словам не предоставил.

На отсутствие доказательств также обратил внимание Михаил Ходаренок. По словам экс-офицера, если бы украинские диверсанты действительно уничтожили «Орешник» в 2023 году, то «фанфары и грохот больших барабанов на Украине не стихали бы вплоть до сегодняшнего дня».

«Второй вопрос — а где материалы объективного контроля, свидетельствующие об однозначном факте поражения комплекса? <…> В подобных случаях уважающая себя спецслужба представляет и захваченные части системы, однозначно подтверждающие успешность подобного рейда», — подчеркнул военный обозреватель.

Между тем российская армия продолжает освобождать новые территории и одерживать победы в зоне СВО. Накануне официально подтверждалось, что ВС России заняли очередной населенный пункт - Новоалександровку в Днепропетровской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга