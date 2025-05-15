В Сергиево-Посадской школе № 19 состоялось торжественное открытие «Парты Героя»

На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие героя, ветераны боевых действий, учителя и учащиеся школы. Константин Олегович Сидоров родился в Загорске, с первого по третий класс учился в школе № 19, а затем семья переехала и Константин обучался в школе № 8. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Искренний, верный друг и товарищ, так отзываются о нем его одноклассники. После 9 класса Константин продолжил обучение в 88 училище, в социально-экономическом техникуме и Московском государственном институте электроники и математики. До начала СВО Константин организовал свое ИП и обслуживал многие организации по всему городу в сфере IT.

С декабря 1988 года по ноябрь 2000 года проходил службу в армии, участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона (Чечня). Являлся участником боевых действий. Имеет награду «За службу на Кавказе».

Когда объявили мобилизацию, Константин в первых рядах прибыл в военкомат. Первый бой принял под с. Коломыйчиха.

Погиб старший сержант-командир орудия в/ч 91701 4-й гвардии танковой дивизии Сидоров Константин Олегович 20 ноября 2022 года в Сватовском районе Луганской области. За проявленное мужество и героизм награжден Орденом Мужества (посмертно).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.