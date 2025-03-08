В Реутове провели «Дни красоты» для многодетных мам, жен и матерей участников СВО

В Реутове прошли «Дни красоты» для жен и матерей участников СВО, а также многодетных мам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Мама военнослужащего Тамара Ивановна осталась без мужчин в доме. Сын служит на СВО, муж умер. Но она не чувствует себя одинокой. Ей помогают и в фонде социальной защиты населения, и в администрации округа. А перед Международным женским днем женщине сделали подарок — бесплатную бьюти-процедуру.

«Меня постоянно куда-то приглашают, не оставляют без внимания, а недавно даже пообещали помочь с ремонтом на кухне», — рассказала она.

Пять салонов красоты Реутова перед международным женским днем провели акцию, во время которой бесплатно обслужили жен и матерей участников СВО, а также многодетных мам. Им сделали прически и окрашивание волос, маникюр и педикюр, оформили брови. Как правило, на все эти бьюти-процедуры у многих женщин, обремененных заботами и проблемами, не хватает времени и сил.

Владелица салона Светлана рассказала, что клиентки, приходившие в салон в рамках акции, ушли помолодевшими и довольными.

«Если клиент ушел радостный, то и я удовлетворена результатом. Кроме того, мы все должны помогать участникам СВО, каждый на своем участке. Кто-то может помочь делом, кто-то средствами. А нашим ребятам будет легче от того, что их близких не оставляют без внимания», — отметила она.

«Захотелось к празднику обновить прическу. Спасибо, что мне помогли в этом и за искренне участие в нашей жизни», — поблагодарила предпринимателей жена участника СВО Дина.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.