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В подмосковном Жуковском введен режим «Внимание по БПЛА»

В подмосковном городском округе Жуковский введен режим «Внимание по БПЛА», сообщил Telegram-канал «Радар Жуковский» . В Московском регионе продолжают отражать атаку украинских беспилотников.

Ранее власти объявили воздушную опасность в Раменском округе из-за угрозы атак БПЛА.

Тем временем российские военные сбили уже более 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

Несколько часов назад часть сбитого беспилотника упала на территорию детсада «Василек» в Домодедове. Детей и персонал эвакуировали, никто не пострадал.

