Еще семь беспилотников уничтожили в небе над Москвой
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Еще семь украинских дронов, которые летели на Москву, были сбиты. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
БПЛА были уничтожены российскими силами ПВО. Таким образом, атака на столицу была отражена.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
21 мая ВСУ предпринимают попытки атаки Московского региона с применением дронов. Ранее в Москве отразили атаку еще семи беспилотников. Об этом также рассказывал мэр города.
На фоне угрозы столичные аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево закрывались на прием и выпуск самолетов. Временные ограничения вводили и снимали несколько раз.