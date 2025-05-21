Временные ограничения на работу снова ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Они действуют с 15:44 по московскому времени.

Указанные воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее в среду в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский уже вводили и снимали ограничения на полеты. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.