сегодня в 18:23

В Орехово-Зуевском округе ветераны СВО передали военным анализатор дронов и квадрокоптер

2 февраля руководитель Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Вячеслав Шаронов встретился с военнослужащим, ранее обратившимся за поддержкой. Ему вручили комплект гуманитарной помощи, включающий поисковый анализатор дронов «Булат 4», квадрокоптер Mavic 3 Pro, специальные антитепловизионные плащи, маскировочные сети и медикаменты.

В Ассоциации ветеранов СВО отметили, что передача оборудования стала возможной благодаря совместным усилиям администрации округа, предпринимателей и жителей.

Также военнослужащий официально вступил в ассоциацию ветеранов СВО. Ранее активисты движения «Северный человек» из Орехово-Зуевского округа передали спортивный инвентарь для подразделения Вооруженных Сил России, выполняющего задачи на Запорожском направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.