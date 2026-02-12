сегодня в 19:02

В Орехово-Зуевском округе собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации

Депутат Московской областной думы Эдуард Живцов 12 февраля организовал отправку гуманитарного груза для военнослужащих из деревни Давыдово и города Дрезна, проходящих службу в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова продолжает оказывать поддержку военнослужащим из Орехово-Зуевского округа, находящимся в зоне специальной военной операции. Новый гуманитарный груз был сформирован 12 февраля по просьбе бойца с позывным «Сова».

В состав отправленной помощи вошли спальные мешки, теплые вещи, белье, передатчики, компьютеры, медикаменты и другие необходимые для выполнения боевых задач предметы. Депутат отдельно поблагодарил Ирину Бессонову за приобретение компьютера для бойцов.

Ранее команда Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа передала гуманитарную помощь 12-му танковому полку, 252-му полку, 752-му полку и 89425-й войсковой части Вооруженных сил РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.